الرئيس الفلسطيني يهنيء خادم الحرمين الشريفين بمناسبة عيد الفطر هاتفيا

واس(صدى):

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفياً اليوم، من فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، عبر خلاله عن تهنئته بحلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب الملك المفدى عن شكره وتقديره لفخامته على تهنئته بهذه المناسبة، داعياً الله أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية باليُمن والمسرات.