الرئيس الفلسطيني يهنيء خادم الحرمين الشريفين بمناسبة عيد الفطر هاتفيا
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفياً اليوم، من فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، عبر خلاله عن تهنئته بحلول عيد الفطر المبارك.
وأعرب الملك المفدى عن شكره وتقديره لفخامته على تهنئته بهذه المناسبة، داعياً الله أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية باليُمن والمسرات.
طلال[ عدد التعليقات: 1219 ] نشر منذ 1 ساعة
حفظك الله يا خادم الحرمين الشريفين .. وادام المولى عليك وعلى الأمة العربية والإسلامية الصحة والعافية .. وكل عام وأنتم بخير
ماجد[ عدد التعليقات: 1131 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يحفظ سيدي خادم الحرمين الشريفين و يديمه عز و فخر للأمة العربية و الاسلامية و يطول لنا بعمره 💜
همس[ عدد التعليقات: 249 ] نشر منذ 1 ساعة
حفظ الله لنا ملكنا ..ملك الانسانية ( وكل عام وانت بخير )ياتاج روسنا 💚