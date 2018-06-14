مدرب روسيا: منتخبنا حقق البداية المنتظرة

طلال الغامدي(صدى):

قال مدرب روسيا ستانيسلاف شيرشيسوف، اليوم الخميس ، في أول تعليق له بعد الفوز على الأخضر بخماسية في المباراة الافتتاحية بالمونديال ، إنه توقع النتيجة.

وأضاف مدرب روسيا : ” للغاية بتحقيق هذا الانتصار الكبير في بداية مشوارنا بكأس العالم المقام على أرضنا ووسط جماهيرنا، وفخور بكتيبة اللاعبين الذين أشرف على تدريبهم ” .

وتابع : ” كنت هادئا بالأمس، واليوم أنا هادىء أيضا لأنني أعلم لاعبي روسيا جيدا وأثق فيهم بشدة، فقد توقعت الفوز الليلة، واللاعبون كانوا في الموعد وحققوا البداية المنتظرة، وفخور بالعمل معهم، وكل مدرب يعتمد على لاعبيه لذا فأنا هادىء تماما ولا داعي للقلق ” .

وعن مباراته الثانية أمام المنتخب المصري، أشار إلى أن لقاء مصر يقلقهم، مشيرًا إلى أن محمد صلاح نجم منتخب مصر لاعب له أهمية كبيرة جدًا.