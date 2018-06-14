بالفيديو.. كلمة مسجلة للشهيد الزعيم علي عبدالله صالح قبل استشهاده

فهمي محمد(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول اليوم الخميس، الرسالة الأخيرة للزعيم الشهيد الرئيس علي عبدالله صالح الى الشعب اليمني والعربي.

وظهر في الفيديو كلمة مسجله لرئيس السابق علي عبدالله صالح قبل قتله بدقائق وظهوره بنفس الملابس وصوت الرصاص يسمع بقوة اثناء التسجيل في بيته في صنعاء.