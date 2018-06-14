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بالفيديو.. كلمة مسجلة للشهيد الزعيم علي عبدالله صالح قبل استشهاده

بالفيديو.. كلمة مسجلة للشهيد الزعيم علي عبدالله صالح قبل استشهاده
فهمي محمد(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول اليوم الخميس، الرسالة الأخيرة للزعيم الشهيد الرئيس علي عبدالله صالح الى الشعب اليمني والعربي.

وظهر في الفيديو كلمة مسجله لرئيس السابق علي عبدالله صالح قبل قتله بدقائق وظهوره بنفس الملابس وصوت الرصاص يسمع بقوة اثناء التسجيل في بيته في صنعاء.


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10 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1219 ] نشر منذ 1 ساعة

رحمة الله تغشاك ي زعيم الإمه العربيه والإسلاميه

[ عدد التعليقات: 1131 ] نشر منذ 1 ساعة

ااااااح عليك يازعيم العرب والله ثم والله لن يثهب دمك الطاهر هدراً واني على خطاك ماضي ولا نامت اعين الكهنوت

[ عدد التعليقات: 596 ] نشر منذ 1 ساعة

قال ابويحيى أن الشعب قاتل زعيمة
واصبح الشعب منافق وأصبح الشعب كذاب
اليمن امست كئيبه والعميل صلى وتاب
رحمة الولى تغشيك ياابو اليمن التعبسة

[ عدد التعليقات: 613 ] نشر منذ 1 ساعة

مانقول الا الله يرحمك… انت من ادخلتهم صنعاء. وتكبد الشعب اليمني الويلات

[ عدد التعليقات: 1334 ] نشر منذ 59 دقيقة

المعزول والخائن والمحروق وصاحب كل صفات الذم تحول بقدرة قادر الي الشهيد والزعيم وقائد الامة. المهم كله كلام جرايد وعيدكم مبارك.

[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 47 دقيقة

متى كان زعيم زمتى كان شهيد بل زعيم العملاء وشهيد الخيانة دمر اليمن وحولة الى امة متخلفه تلعبها ايران ورحل لا رحمه الله

[ عدد التعليقات: 919 ] نشر منذ 44 دقيقة

اي زعيم هذا خاين الامه ومتعاون مع الحوثي ونال جزه الله لا يرحمه

[ عدد التعليقات: 919 ] نشر منذ 43 دقيقة

اي زعيم هذا خاين الامه ومتعاون مع الحوثي ونال جزه الله لا يرحمه

[ عدد التعليقات: 2717 ] نشر منذ 39 دقيقة

يخسي ويعقب يصير زعيم الامة العربية
المفروض يلقب بخائن وسفاح العرب والامة ويستاهل ما جاه الزيدي القبيح
وقف مع الحوثين اذناب ايران وقتل الابرياء

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