بالفيديو .. بندر الشهري: خسارة الأخضر محبطة وثقيلة علينا جميعاً
عبر الإعلامي بندر الشهري، عن حزنه من خسارة المنتخب الأخضر اليوم أمام روسيا في مستهل مبارياته بالمونديال .
وأضاف الشهري، خلال برنامج ” المونديال ” : ” خسارة اليوم محبطة وثقيلة علينا جميعاً، كنا نتوقع التعادل أو الخسارة بفارق هدف ” .
ماجد[ عدد التعليقات: 1131 ] نشر منذ 1 ساعة
منتخب فاشل وقناة تسد النفس
طلال[ عدد التعليقات: 1219 ] نشر منذ 1 ساعة
المنتخب مهزوم بخماسية والقناة تعرض اغاني بكل برود وبلا احساس الله يفشلكم
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 596 ] نشر منذ 1 ساعة
محللين مختصين و على منبر عام و مشاهد و يصفون لعيبة المتتخب بأنهم فئة لديها خلل عقلي و متخلفين و لا يملكون الفهم و الإدراك الكافي و يحتاجون إلى معد نفسي و ذهني و المجموعة الموجودة الأن تم دفعهم من قبل أسرهم لكرة القدم على أنها الطريق الأسهل لكسب المال فقط 👎👎
خديجه[ عدد التعليقات: 613 ] نشر منذ 1 ساعة
احد أسباب خسارتنا هي هاذا التوقع وهذا الاحباط!!!!
مستكشف🕵[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 1 ساعة
روسيا 🇷🇺😀
السعودية🇸🇦🙁
أنا😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
الواضح[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ 6 دقائق
الحقيقه كل فضيحه للكره السعوديه ورائها النفق الكبير الهييلال الصغير الاظهره هلاليه واحد قلوب الدفاع هيييلالي والحارس النكبه هيييلالي والوسط اكثره ههييللي اين الجبرين واين سعيد المولد والغنام والعبيد واين الحارس المتالق العويس واين نوح الموسي صدقوني لو لعب المنتخب الذي لعب في الخليج الدوره الاخيره لم نخرج بهذه النتيجه علي الاقل لكن من يدير المنتخب هم الهلاليييون منذ زمان ولن ننسي فضيحه الثمانيه التاريخيه ومن يدير المنتخب هما المجنسان المصري عزت والسوري نواف الذي كنا نظنه ذو اخلاق وغير متعصب لكن راينا العكس طاقيه كبيره متعصب لفريقه وكما يقال ليس في الفار طاهر هههههههههه ولالله لو كان العراق بدل هذا الفريق الهييلالي لكان شرف القاره الاسويه والعربيه المنتخب العراقي الذي لاياتيه ربع هذا الدعم الضخم للفريق الهيييلالي ولكن ما ذا نقول انه النفق الكبير الهييلال الصغير صاحب الفضائح للقاره الاسيويه والعربيه ابو الثمانيات والخمسات هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه