بالفيديو .. بندر الشهري: خسارة الأخضر محبطة وثقيلة علينا جميعاً

نواف السالم(صدى):

عبر الإعلامي بندر الشهري، عن حزنه من خسارة المنتخب الأخضر اليوم أمام روسيا في مستهل مبارياته بالمونديال .

وأضاف الشهري، خلال برنامج ” المونديال ” : ” خسارة اليوم محبطة وثقيلة علينا جميعاً، كنا نتوقع التعادل أو الخسارة بفارق هدف ” .

