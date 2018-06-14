تياقو نيفيز يؤازر الأخضر رغم الهزيمة: أنا فخور بكم
حرص نجم الهلال السابق تياقو نيفيز البرازيلي، اليوم الخميس، على مؤازرة الأخضر وتشجيعه رغم الهزيمة في المباراة الافتتاحية للمونديال.
وقال ” نيفيز ” عقب مباراة الأخضر وروسيا، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” مهما يحدث ، انا فخور بمنتخب السعودية ” .
يجدر الإشارة إلى أن الأخضر استقبل خماسية نظيفة في شباكه، اليوم الجمعة، في المباراة الافتتاحية أمام روسيا.
طلال[ عدد التعليقات: 1219 ] نشر منذ 1 ساعة
يااععمممري😭💙💙💙💙
خديجه[ عدد التعليقات: 613 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يسقي ايامك💙💙💙
عمار[ عدد التعليقات: 249 ] نشر منذ 1 ساعة
يا حظك منتخبك يجمل 🇧🇷 😩