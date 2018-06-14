تياقو نيفيز يؤازر الأخضر رغم الهزيمة: أنا فخور بكم

طلال الغامدي(صدى):

حرص نجم الهلال السابق تياقو نيفيز البرازيلي، اليوم الخميس، على مؤازرة الأخضر وتشجيعه رغم الهزيمة في المباراة الافتتاحية للمونديال.

وقال ” نيفيز ” عقب مباراة الأخضر وروسيا، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” مهما يحدث ، انا فخور بمنتخب السعودية ” .

يجدر الإشارة إلى أن الأخضر استقبل خماسية نظيفة في شباكه، اليوم الجمعة، في المباراة الافتتاحية أمام روسيا.