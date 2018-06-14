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تياقو نيفيز يؤازر الأخضر رغم الهزيمة: أنا فخور بكم

تياقو نيفيز يؤازر الأخضر رغم الهزيمة: أنا فخور بكم
طلال الغامدي(صدى):

حرص نجم الهلال السابق تياقو نيفيز البرازيلي، اليوم الخميس، على مؤازرة الأخضر وتشجيعه رغم الهزيمة في المباراة الافتتاحية للمونديال.

وقال ” نيفيز ” عقب مباراة الأخضر وروسيا، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” مهما يحدث ، انا فخور بمنتخب السعودية ” .

يجدر الإشارة إلى أن الأخضر استقبل خماسية نظيفة في شباكه، اليوم الجمعة، في المباراة الافتتاحية أمام روسيا.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1219 ] نشر منذ 1 ساعة

يااععمممري😭💙💙💙💙

[ عدد التعليقات: 613 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يسقي ايامك💙💙💙

[ عدد التعليقات: 249 ] نشر منذ 1 ساعة

يا حظك منتخبك يجمل 🇧🇷 😩

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