الشرطة الأمريكية تكشف عن شكل فورد اكسبلورر الجديدة كلياً

واشنطن(صدى):

تستمر جهود فورد في المركبات الكهربائية, وما قدمته الشركة أخيراً سيارة تظهر مجهودها في مجال السيارات الهايبرد ولكنها ليست سيارة انتاج ولكنها سيارة شرطة باسم Ford Police Interceptor Utility Hybrid والتي تعتمد على موديل اكسبلورر الجديد .

ولاتزال التفاصيل بخصوص محرك السيارة غير معروفة ولكن فورد قالت أنها ستأتي بتحسينات كبيرة في الكفاءة في استهلاك الوقود عن المحرك السابق V6 سعة 3.7 لتر كما سيتوفر لها نظام دفع كلي.

وسيارة الشرطة الهايبرد يتوقع أن تحقق استهلاك وقود بواقع جالون لكل 24 ميل وهذا يعني تحسن بنسبة 40% عن موديل البنزين السابق بمحرك V6.

وقال هاو تاي تانج نائب الرئيس التنفيذي لتطوير وشراء المنتج في فورد في تصريحات اعلامية ، أنهم ملتزمون بتقديم سيارات كهربائية للجمهور تشمل سيارات الشرطة التي تحتاج لأداء عالي وتكاليف تشغيل قليلة سيمكن تحقيقها من خلال سيارات فورد الهايبرد المقبلة.

وللأسف لم تتوفر صور كاملة للسيارة ولم تظهر السيارة بشكل كامل ولكن صور محدود فيها الكثير من الظلال مع بعض التفاصيل البسيطة وتحمل السيارة حلة خاصة بسيارات الشرطة ولكن أغلب تفاصيل التصميم مختفية في الظلال . وستبدأ هذه السيارة في صورتها الشرطية بالتوفر للشركة بداية من الصيف ولكن التصنيع للنسخة الانتاجية للمشترين سيكون في مايو 2019.

ومن المقرر تصنيع اكسبلورر الجديدة في مايو 2019 كما من المقرر ظهورها في بداية عام 2019 قبل بدء مبيعاتها للجمهور في نهاية العام.