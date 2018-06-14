الرئيس اليمني: الحوثي سيذهب كالغبار تشيعه اللعنات

فهمي محمد(صدى):

قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أن الحوثي جاء من غبار التاريخ كلعنة وسيذهب كالغبار تشيعه اللعنات.

جاءت هذه التصريحات خلال كلمته التي وجهها للشعب اليمني، اليوم الخميس، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك .