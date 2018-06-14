الرئيس اليمني: الحوثي سيذهب كالغبار تشيعه اللعنات
قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أن الحوثي جاء من غبار التاريخ كلعنة وسيذهب كالغبار تشيعه اللعنات.
جاءت هذه التصريحات خلال كلمته التي وجهها للشعب اليمني، اليوم الخميس، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك .
طلال[ عدد التعليقات: 1211 ] نشر منذ 1 ساعة
عبد ربه منصور ده راجل بألف كلمه فى سنه 2015 هرب من الإقامه الجبريه ال كانت مفروضه عليه من الحوثيين وتنازل عن السلطه هو وخالد بحاح ولما وصل عدن وطلع للسعوديه رجع تانى فى كلامه 😂😂
عمار[ عدد التعليقات: 244 ] نشر منذ 1 ساعة
يارب تنتهي هذي الحرب بالنصر للتحالف على الحوثيين
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 591 ] نشر منذ 59 دقيقة
نصيحتي للرئيس اليمني ان يترك الكلام ويبدء بالافعال وتنظيم السياسة
الداخلية له ولدولته ويصحح اخطاء تتطبعت في المناصب العليا لليمن
وان يجهز لسد الفساد ويمشي ع منظومة شديده ومقط العنصرية القبلية وستنهض اليمن من جديد دخول التحالف هي يد عون والاساس الصحيح