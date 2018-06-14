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مدرب الأخضر: روسيا فازت علينا بدون مجهود

مدرب الأخضر: روسيا فازت علينا بدون مجهود
نواف السالم(صدى):

أعرب مدرب الأخضر خوان بيتزي، اليوم الجمعة، عن استياؤه من الأداء والمستوى الذي ظهر به اللاعبين.

وقال ” بيتزي ” عقب انتهاء المباراة : ” لعبنا مباراة سيئة جداً ، و الخصم فاز علينا بدون مجهود ” .

وأضاف : ” النتيجة كبيرة وكان من الممكن أن تزيد ، لم ارى منتخب السعودية بهذا السوء ” .

وانتهت المباراة الافتتاحية بين روسيا والأخضر بخماسية نظيفة للمنتخب الروسي في مفاجأة غير متوقعة.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 311 ] نشر منذ 52 دقيقة

اللّه يستر مع الأروغواي إن شاء اللّه مايتدخل الأمن 😹😹😹

[ عدد التعليقات: 164 ] نشر منذ 19 دقيقة

الأسوء الذي جابك مدرب المنتخب..

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