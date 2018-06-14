مدرب الأخضر: روسيا فازت علينا بدون مجهود
أعرب مدرب الأخضر خوان بيتزي، اليوم الجمعة، عن استياؤه من الأداء والمستوى الذي ظهر به اللاعبين.
وقال ” بيتزي ” عقب انتهاء المباراة : ” لعبنا مباراة سيئة جداً ، و الخصم فاز علينا بدون مجهود ” .
وأضاف : ” النتيجة كبيرة وكان من الممكن أن تزيد ، لم ارى منتخب السعودية بهذا السوء ” .
وانتهت المباراة الافتتاحية بين روسيا والأخضر بخماسية نظيفة للمنتخب الروسي في مفاجأة غير متوقعة.
صقر[ عدد التعليقات: 311 ] نشر منذ 52 دقيقة
اللّه يستر مع الأروغواي إن شاء اللّه مايتدخل الأمن 😹😹😹
ابو محمد[ عدد التعليقات: 164 ] نشر منذ 19 دقيقة
الأسوء الذي جابك مدرب المنتخب..