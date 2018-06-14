بوتين يواصل كسر البروتوكول في حضور سمو ولي العهد

طلال الغامدي(صدى):

في مشهد ليس الأول قرر من خلاله فلاديمير بوتن الرئيس الروسي أن يكسر حواجز البروتوكول في حضرة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – خلال حضورة المباراة الأفتتاحية للمونديال.

وحضر المباراة عدد كبير من الرؤساء، إلا أن بوتين اختار أن يجلس بجوار سمو ولي العهد في المدرجات؛ ولم يفوت بوتين هذه الفرصة ليوجه رسالة للعالم بأهمية العلاقات السعودية الروسية والزخم الكبير الذي اكتسبته في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

يجدر الإشارة إلى أنه أيضًا شهدت زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الأخيرة، لروسيا شهدت كسر بوتين للبروتوكول وظهر في عدد من الصور وهو يسكب الشاي لخادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -.