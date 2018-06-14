تخلصي من المسام الواسعة بهذه الوصفة

متابعات(صدى):

المسام الواسعة هي إحدى مشكلات البشرة التي تسبب مظهرًا غير مستحب للمرأة، ولهذا تسعى الكثيرات للتخلص من هذه المشكلة، وخاصة صاحبات البشرة الدهنية التي تبرز عندهن هذه المسام بسبب الإفرازات الدهنية.

واليوم نقدم لكِ وصفة طبيعية، عناصرها متواجدة في كل منزل ويمكنها أن تخلصك من هذه المشكلة، ولكن مع الاستمرار في طبيقها.

المكونات:

5 ملاعق من العسل.

3 ملاعق من الشوفان.

ربع كوب من الحليب.

الطريقة:

قومي في البداية بمزج المكونات جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس، بعد ذلك دلكي وجهك بالخليط بحركات دائرية، وبعدها اتركيه على الوجه لمدة 20 دقيقة، ثم اغسليه بماء بارد، ولنتائج أفضل طبقي الخليط مرتين في الأسبوع.