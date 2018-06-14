الكشف عن جنسية المنتحر بالحرم
كشفت مصادر إعلامية إن الوافد الأسيوي، الذي ألقى بنفسه اليوم من الدور الأول بالمسجد الحرام، يحمل الجنسية “ البنجلادشية ” وأنه سقط على مقيم سوداني ونتج عن ذلك وفاة الوافد الآسيوي، وإصابة الآخر بكسور متعددة.
وقالت المصادر إن إصابة المقيم السوداني “ متوسطة ” وهو في العقد الخامس وتم نقله عبر رجال الدفاع المدني الى مستشفى اجياد لتلقي العلاج اللازم.
وأضاف أن المصاب تعرض لخلع في كتفه وتهشم أسنانه، حيث كان الأخير منهمر في صلاته داخل صحن المطاف، وتم نقله من مستشفى اجياد إلى مستشفى النور التخصصي لمتابعة حالته الصحية.
طلال[ عدد التعليقات: 1211 ] نشر منذ 1 ساعة
في بعض الجنسيات عندهم معتقد ان من يموت داخل الحرم يدخل الجنة
وهو يمكن هذا كان اعتقاده وهو تحت مشيئة الرحمن فلا نحكم لأحد في جنة او نار
ماجد[ عدد التعليقات: 1126 ] نشر منذ 1 ساعة
حرام قتل النفس والمنتحر معروف مصيره جهنم
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 591 ] نشر منذ 1 ساعة
الانتحار من الكبائر لاحول ولاقوة قوة الا بالله
همس[ عدد التعليقات: 244 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولاقوة الا بالله