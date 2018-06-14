الكشف عن جنسية المنتحر بالحرم

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر إعلامية إن الوافد الأسيوي، الذي ألقى بنفسه اليوم من الدور الأول بالمسجد الحرام، يحمل الجنسية “ البنجلادشية ” وأنه سقط على مقيم سوداني ونتج عن ذلك وفاة الوافد الآسيوي، وإصابة الآخر بكسور متعددة.

وقالت المصادر إن إصابة المقيم السوداني “ متوسطة ” وهو في العقد الخامس وتم نقله عبر رجال الدفاع المدني الى مستشفى اجياد لتلقي العلاج اللازم.

وأضاف أن المصاب تعرض لخلع في كتفه وتهشم أسنانه، حيث كان الأخير منهمر في صلاته داخل صحن المطاف، وتم نقله من مستشفى اجياد إلى مستشفى النور التخصصي لمتابعة حالته الصحية.