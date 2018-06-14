أرامكس تعلن عن وظائف شاغرة في الرياض وجدة والظهران

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة أرامكس ” Aramex ” المتخصصة بمجال النقل والإمداد، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، بمسمى ” قائد مبيعات المنطقة” ؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في كل من الرياض، وجدة، والظهران.

وأوضحت الشركة أنّ الوظائف المتاحة لحمَلة الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأفادت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 يونيو 2018م ، لافتة إلى أن على الراغبين في الوظائف والتقديم معرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي من هنـــــــــــــــــــــــنا.