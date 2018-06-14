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القيادة تتلقى برقيات تهنئة بعيد الفطر من رؤساء وقادة الدول الإسلامية

القيادة تتلقى برقيات تهنئة بعيد الفطر من رؤساء وقادة الدول الإسلامية
علي القحطاني(صدى):

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – ، برقيات تهنئة من عدد من ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لهذا العام 1439هـ ، وقد أجيبوا من مقام خادم الحرمين الشريفين.

وصاحب السمو الملكي ولي العهد – رعاهما الله – ببرقيات شكر جوابية مقدرين ما أعربوا عنه من تمنيات طيبة ودعوات صادقة ، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الأمة الإسلامية بمزيد من العزة والرفعة ، إنه سميع مجيب.


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