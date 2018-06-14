بالفيديو.. ” بوتين ” يرحب بضيوف افتتاح كأس العالم: أهلا بكم في روسيا

ماجد محمد(صدى):

رحَّب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالضيوف الحاضرين افتتاح كأس العالم في العاصمة الروسية موسكو، على ملعب لوجينكي.

وقال بوتين: ” الأصدقاء الأعزاء، أرحب بكل الضيوف، في ملعب موسكو الأسطوري لوجنيكي، كل من أتى إلى هنا ويتواجد في مناطق المشجعين، كل من يشاهدنا، أهنئكم، كلكم أسرة كرة القدم المتعددة الأعراق ” .

وأضاف: ” في بداية البطولة الرئيسية على متن الكوكب، هذا الحدث الرياضي الكبير الذي يعقد للمرة الأولى في روسيا ونحن سعداء للغاية، كرة القدم في بلدنا ليست الأولى، بل هي حب من النظرة الأولى، فعلنا كل شيء لكي يشعر الجمهور والمختصون بأجواء جيدة في العرس الكروي، ولكي يشعر الحضور بالرضا، والحصول على أصدقاء جدد في روسيا ” .

واختتم: ” نحن يجمعنا حب كرة القدم، هذه الرياضة لا تفرقها اللغات أو الأعراق، وأساسها هو الإنسانية، وهدفنا أن نقرب بين الجميع من أجل المستقبل ودعم السلام، أتمنى للجميع ولكل الفرق النجاح، مرحبًا بكم في روسيا ” .