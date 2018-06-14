بالفيديو.. كلب بيتبول ينقذ حياة طفلة من حريق هائل

واشنطن(صدى):

تمكن كلب بيتبول، من إنقاذ طفلة صغيرة بتنبيه عائلته التي تعيش في ستوكتون بولاية كاليفورنيا الأمريكية بوجود حريق هائل في منزلهم.

وكانت استيقظت ” لاتانا تشاي ” التي تعيش مع ابنتيها في منتصف الليل على نباح وضجيج على الباب الخلفي، وعندما فتحت الباب وجدت الكلب ينبح في وجهها كالمجنون على غير عادته.

وأدركت تشاي بعد لحظات أن منزل ابن عمها المجاور يحترق، ولحسن الحظ لم يكن في المنزل، لكنها كانت تحتاج إلى إخراج أسرتها في أقرب وقت.

وقالت تشاي في تصريح إعلامي ، إنها عندما دخلت إلى غرفة ابنتيها وجدت الكلب يجر إحداهما من حفاضها خارج السرير، وأوضحت أن الكلب أنقذ حياة الجميع.

وأضافت أن الكلب لديه علاقة خاصة بابنتها البالغة من العمر 7 أشهر، ويحميها بشراسة.