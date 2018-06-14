خلل فني يصيب ” واتساب ” قبيل إنطلاق كأس العالم

علي القحطاني(صدى):

تعرض أكثر من نصف مستخدمي تطبيق التراسل واسع الانتشار واتساب، اليوم الخميس، لخلل فني في التطبيق تسبب في فشل إرسال أو استقبال الرسائل، وذلك قبل ساعات قليلة من انطلاق كأس العالم في روسيا.

وأوضحت ” تقارير صحفية ” ، أن 63 % من مستخدمي واتساب على مستوى العالم قالوا إن لديهم مشكلات في الاستخدام، بينما قال 27 بالمئة إنهم لم يتمكنوا من الإرسال أو الاستقبال.

وتركزت المناطق المتأثرة بالخلل العالمي للتطبيق المملوك لشركة ” فيسبوك ” ، في أوروبا وجنوب أفريقيا وشرق آسيا.

وطبقا ” للتقارير ” ، فإن 8 % من حالات الخلل تسببت في عدم قدرة المستخدمين على الولوج إلى التطبيق من الأساس.

والجدير بالذكر أن تطبيق واتساب يعد الأكثر انتشارًا على مستوى العالم، حيث يستخدمه أكثر من مليار شخص.