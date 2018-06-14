بالفيديو .. ” فيصل العبدالكريم ” : قضية الهندي المضبوط من أكبر قضايا الغش التجاري

نايف السالم(صدى):

نشر الإعلامي ” فيصل العبدالكريم ” مقطع فيديو على الحساب الرسمي له بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، من داخل المستودعات الخاصة بالوافد الهندي الذي ألقي القبض عليه نهاية شهر مايو الماضي بتهمة التستر التجاري وبيع قطع الغيار المقلدة.

وأوضح ” فيصل ” ، أن هذه الضبطية تعد أكبر ضبطية غش تجاري شهدها المراقبون، لافتًا إلى أن المستودعات تقع داخل مزرعة كبيرة جدًا على طريق الخرج، وتتكون المستودعات من عدة طوابق تخزن فيها قطع الغيار المقلدة وتجهز للترويج على منافذ البيع.

وبين ” المقطع ” ، أيضًا وجود مطابع متكاملة داخل المزرعة، لطباعة العلب الكرتونية الخاصة بقطع الغيار، وتقليد العلامات التجاري للقطع الأصلية التي تُصنع في بلدان المنشأ.