” هيلتون ” : وظائف إدارية وفنية شاغرة بـ 4 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة هيلتون للفنادق والمنتجعات والضيافة، اليوم الخميس، عن توفّر عدد من الوظائف الفنية والإدارية، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم، وذلك للعمل بفروع الفنادق بالمملكة في كل من ” الرياض، ومكة المكرمة، وجدة، والخبر ” .

وأوضحت ” الشركة ” ، أن الوظائف المتاحة على المسميات التالي ” مسؤول خدمة ضيافة (الرياض)، وكيل خدمة الضيوف (الخبر)، فني حوض سباحة ونافورة، وفني الحرائق والسلامة، وفني لحام، ومشغل محطة (جدة)، وفني نجارة (مكة المكرمة) ” .

وأكدت ” الشركة ” ، أن التقديم مُتاحٌ بدءًا من تاريخ 13 يونيو 2018.

ولفتت ” الشركة ” ، أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال الرابط التالي من هنـــــــــــــــــا.