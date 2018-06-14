” بي إم دبليو ” تقدم برنامج تخصيص X5 موديل 2019 بصورة رسمية

متابعات(صدى):

تتوافر BMW X5 الجديدة كلياً بنظام التخصيص واختيار المزايا المختلفة عبر برنامج التخصيص في موقع الشركة الرسمي, ويمكن في الأسواق الأوروبية الاختيار بين نظم الدفع xDrive40i ومحركين ديزل في الوقت الحالي في نسختي M50d وxDrive30d.

وبالنسبة للأسعار, ففي بلجيكا تبدأ الأسعار للسيارة من 71.655 ألف يورو في نسخة xDrive30d والانتقال من اصدار السيارة بناقل ستبترونيك للناقل ستبترونيك بلس يزيد سعر السيارة الى 71.910 ألف يورو بينما نسخة xDrive40i فيزيد سعرها الي 73.405 ألف دولار والاصدار الأعلى من السيارة هو M50d بسعر 93.455 الف يورو.

وبالنسبة لنسخة xDrive30d فتأتي بمحرك 3 لتر سداسي الاسطوانات تيربوديزل بقوة 262 حصان وعزم دوران 620 نيوتن متر ، بينما نسخة xDrive40i فتأتي بقوة 336 حصان بينما نسخة M50d فهي أكثر قوة وأكبر في عزم الدوران, مع محرك ديزل رباعي الشواحن التوربينية وبما يمكن من تسارع السيارة من صفر الي 100 كم في الساعة في 5.2 ثانية.

وتصنع السيارة في جنوب كارولينا ومن المقرر وصولها للولايات المتحدة كموديل 2019 في نوفمبر المقبل وستتوفر بنظامي دفع الأول xDrive40i والثاني xDrive50i والأخير بمحرك 4.4 لتر V8 بشاحنين توربينيين بقوة 456 حصان وعزم دوران 650 نيوتن متر.

وتأتي السيارة أطوزل من السابق مع قاعدة عجلات أطول كما أنها أكبر في العرض وتأتي بمصابيح أمامية ليد قياسية وشبكة تهوية كبيرة ولمسة أكثر رياضية في نسخة xLine. وكانت الشركة قد باعت من السيارة 2.2 مليون نسخة في العالم منذ بدء انتاجها في العالم 1999 وثلث هذه المبيعات كان في الولايات المتحدة.