الحصيني: عدد أيام شهر رمضان فلكيا 29 يوما

عادل الحربي(صدى):

أوضح الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن وفقًا للحسابات الفلكية فإن عدد أيام شهر رمضان للعام الهجري الجاري 29 يومًا، وأن عيد الفطر يبدأ غدًا الجمعة.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” فلكيا رمضان 29 يوماً والعيد يوم الجمعة ورؤية هلال شوال ممكنة-بإذن الله -شرط صفاء الأجواء في مكان الترائي لكن متوقع نشاط متوسط للرياح قد تثير الغبار معظمه خفيف إلا ان يصرفه الله ” .

وأشار إلى أنه من غير المعروف حتى الآن، إذا كان الهلال سيتم رؤيته باستخدام العين المجردة أو بواسطة المناظير، قائلًا : ” هل يرى بالعين المجردة أو بواسطة المناظير؟ ننتظر ونتابع ” .