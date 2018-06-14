” الغذاء والدواء ” تحذر من استخدام مياه الخليج العذبة

نايف السالم(صدى):

أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الخميس، تحذيرها من استهلاك مياه الخليج العذبة ذات الأحجام (4 جالون و5 لتر) التي ينتجها مصنع الخليج العذبة للمياه في مدينة الرياض.

وأوضحت الهيئة أن المياه تتجاوز الحدود القصوى المسموح بها من مادة البرومات والمقدرة بـ 10 دزء من المليون “، وتم التأكد من ذلك بعد سحب عينات من مياه الشرب المعبأة المنتجة محليًا خلال الفترة الماضية ولدفعات عدة من تواريخ إنتاج مختلفة وأحجام متنوعة.

وأوصت الهيئة المستهلكين بتجنب هذه المنتجات والتخلص مما لديهم منها، مشيرة إلى أنها اتخذت الإجراءات اللازمة لإلزام المصنع بسحب منتجاته من الأسواق المحلية وإيقاف خطوط إنتاج تلك العبوات حتى يلتزم بالحدود المسموح بها من مادة البرومات.

كما لفتت إلى أنها ستواصل مراقبة المصانع المنتجة لمياه الشرب المعبأة، ورصد جميع منتجات مياه الشرب المعبأة المتداولة بالأسواق المحلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المصانع المخالفة.