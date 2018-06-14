قبل الافتتاح بساعات.. معلومات لا تعرفها عن ملعب لوجنيكي

نواف السالم(صدى):

” ملعب لوجنيكي ” .. كم أكبر ملاعب العاصمة الروسية موسكو وأعرقها من حيث تاريخ البناء وتاريخه الرياضي الضخم، حيث استضاف على أرضه أكبر البطولات الرياضية العالمية، ليصل بمسيرته إلى كأس العالم 2018.

وتبدأ اليوم الخميس على أرضه أول مباريات كأس العالم 2018 والتي سيتواجه خلالها منتخب المملكة والمنتخب الروسي، حيث يستضيف الملعب مواجهتي الافتتاح والختام في المونديال.

ويقع ملعب لوجنيكي في واحدة من أكثر المناطق الخلابة في العاصمة الروسية موسكو، حيث يتدفق نهر موسكفا مباشرة إلى جانب الملعب، وتم افتتاح قبل 62 عامًا في 31/7/1956م، بعد قرار السوفييت ببنائه في 1954؛ يتماشى مع جميع المعايير العالمية لتدريب الرياضيين السوفييت.

ويحتمل الملعب طاقة استيعابية تقدر بـ80 ألف مشجع، وذلك بعد تجديده الذي استمر لمدة 4 أعوام من 2013 حتى 2017، ليتم تحويله من ملعب شامل لكافة الألعاب الرياضية إلى ملعب متخصص في كرة القدم فقط، حيث أُزيل منه مضمار ألعاب القوة.

وعرف ملعب لوجنيكي بالبطولات الدولية الهامة منذ نشأته وحتى الآن، حيث استضاف نهائي كأس الاتحاد الأوروبي عام 1999م، ونهائي دوري أبطال أوروبا في 2008م، كما استضاف بطولة العالم للألعاب في 2013 والتي تم إعلان إغلاقه بعدها مباشرة للتجديد، ولكن افتتح أبوابه مرة آخرى في نوفمبر 2017 وأقيمت عليه أول مباراة ودية بين منتخي روسيا والأرجنتين.