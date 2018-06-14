البرلمان العربي يرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حماية الفلسطينيين

دمشق(صدى):

رحّب البرلمان العربي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن توفير الحماية للشعب الفلسطيني وإدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وقال رئيس البرلمان الدكتور مشعل السلمي في بيان له اليوم، إن البرلمان العربي يرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر أمس، بشأن توفير الحماية للشعب الفلسطيني وإدانة جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، معربًا عن شكره للدول العربية والإسلامية والصديقة التي صوتت لصالح القرار، وطالب بتنفيذ هذا القرار وقرارات الأمم المتحدة الأخرى الخاصة بفلسطين.

وكان البرلمان العربي قد طالب في قرار سابق له بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني أمام بطش قوات الاحتلال الإسرائيلي وأعمال القتل والتدمير والحصار الذي تقوم به.