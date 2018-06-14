الشباب يسعى للتعاقد مع مدرب الوصل الإماراتي السابق

طلال الغامدي(صدى):

يسعى نادي الشباب إلى التعاقد مع المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينار، المدير الفني السابق لنادي الوصل الإماراتي، لتولي قيادة الفريق في الموسم المقبل؛ حيث أجرى نادي الشباب اتصالات مكثفة مع المدرب من أجل إقناعه بتولي تدريب الليوث في المرحلة القادمة.

ويتطلع ” الشباب ” لحسم ملف المفاوضات مع أروابارينا خلال الساعات القليلة القادمة والتوصل لاتفاق نهائي للتعاقد معه بالرغم من منافسة نادي الأهلي المصري على المدرب صاحب الـ 42 عامًا.

وكان أروابارينا قد حقق نتائج جيدة مع نادي الوصل الإماراتي خلال الموسم الماضي، فيما احتل الوصل المركز الثالث فى الدورى الإماراتى الموسم المنصرم كما بلغ نهائى كأس رئيس الإمارات قبل أن يخسر بهدفين مقابل هدف أمام غريمه العين الذي حصد الثنائية المحلية.