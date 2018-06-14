محترف سابق بالاتحاد: هجوم العميد سيعاني كثيرا حال رحيل العكايشي

نواف السالم(صدى):

وجه اللاعب الدولي الجزائري والمحترف السابق بنادي الاتحاد، عبدالملك زياية، نقدًا إلى إدارة الاتحاد بسبب التخلص من المهاجم التونسي أحمد عكايشي.

وأوضح ” زيايه ” عبر حسابه الرسمي على ” إنستجرام ” أن هجوم الاتحاد سوف يعاني كثيرًا في حال رحيل اللاعب التونسي وذلك بسبب ما يملكه العكايشي من مساندة عالية للخط الهجومي في العميد.

ويذكر، أن الاتحاد قرر التخلي عن الثنائي كهربا وفهد الانصاري؛ بينما مدد تعاقده مع التشيلي كارلوس فيلانويفا؛ فيما لم يحدد مصير العكايشي بشكل رسمي.