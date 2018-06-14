قرش أبيض يسرق سمكة من شبكة باحثين

واشنطن(صدى):

نجحت سمكة قرش أبيض ضخمة من سرقة سمكة أخرى صغيرة من شبكة خاصة بمجموعة من الباحثين قبالة ساحل ولاية فرجينيا .

حيث نشر معهد فرجينيا للعلوم البحرية صورة عبر موقع فيس بوك تظهر قرش أبيض يتراوح طوله 4 أمتار يقترب من القارب ليأكل سمكة صغيرة طولها متر.

وقال الباحثون في تعليقهم على الصورة ، إنهم كانوا يعتزمون وضع علامة على القرش وتحريره، لكن القرش الأبيض أخذه على حين غرة، وتسبب في فوضى في خططهم.