الفيفا يوافق على إذاعة مصر لـ 22 مباراة بمونديال روسيا 2018

ماجد محمد(صدى):

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” اليوم الخميس،عن موقفه من إذاعة مصر لـ 22 مباراة من مونديال روسيا 2018 عبر البث الأرضي، ولك بعد بيان موجه له من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأكد ” فيفا ” أنه من حق مصر إذاعة 22 مباراة كغيرها من الدول المشاركة في المونديال، وذلك في إطار حق الشعوب في مشاهدة مباريات منتخباتها القومية المشاركة في المونديال.

ومن جانبه وضع التليفزيون المصري خطة إذاعة المباريات، حيث تذيع قناتي الأولى ونايل سبورت مباريات منتخب مصر، بينما تذيع قناتي الثانية ونايل سبورت باقي الـ22 مباراة.

الجدير بالذكر أن مصر قد وقعت في المجموعة الأولى من مونديال روسيا 2018، والتي تضم المنتخب الوطني وأوروجواي وروسيا، والتي ستنطلق أولى مبارياتها اليوم الخميس بين الأخضر وروسيا.