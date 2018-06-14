بث مباشر.. المنتخب السعودي vs المنتخب الروسي – كأس العالم 2018

ماجد الأشرم(صدى):

كما عودتكم صحيفة صدى الإلكترونية في مواكبة الأحداث المباشرة نقدم لكم بث مباشر لحفل إفتتاح كأس العالم 2018 ومواجهةالمنتخب السعودي مع المنتخب الروسي في اولى مباريات البطولة.

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