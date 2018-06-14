نشر : منذ 48 دقيقة 3٬198 4 اخبار رياضية بث مباشر.. المنتخب السعودي vs المنتخب الروسي – كأس العالم 2018 ماجد الأشرم(صدى): كما عودتكم صحيفة صدى الإلكترونية في مواكبة الأحداث المباشرة نقدم لكم بث مباشر لحفل إفتتاح كأس العالم 2018 ومواجهةالمنتخب السعودي مع المنتخب الروسي في اولى مباريات البطولة. هنا هنا هنا الوسوم:روسيا2018
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 979 ] نشر منذ 45 دقيقة
طيب،،
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17435 ] نشر منذ 33 دقيقة
فكره ممتازه جدا
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29467 ] نشر منذ 16 دقيقة
طيب
ابن البلد[ عدد التعليقات: 249 ] نشر منذ 10 دقائق
بالتوفيق لمنتخبنا