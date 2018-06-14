بالفيديو.. علم المملكة يساند الأخضر من بغداد

ماجد محمد(صدى):

يساند الشعب العراقي المنتخب الوطني في مباراته الافتتاحية بمونديال روسيا 2018 المقرر إقامتها اليوم الخميس أمام المنتخب الروسي، من خلال رفع علم المملكة داخل العاصمة بغداد.

وأظهر مقطع فيديو، رفع علم المملكة في مول بغداد لمساندة المنتخب السعودي في كأس العالم، وسط دعوات من الشعب العراقي للمنتخب.

كما دشن المغردون على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، وسم ” #العراق_معك_يالاخضر “؛ تعبيرًا عن حبهم ومساندتهم للمملكة في رحلتها بالمونديال.