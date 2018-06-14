موعد مع التاريخ.. الأخضر يحاول الخروج من ضربة البداية بأفضل أداء

نواف السالم(صدى):

يواجه المنتخب الوطني نظيره الروسي، اليوم الخميس، في افتتاح كأس العالم في روسيا؛ حيث يسعى الأخضر إلى مواجهة طموحات أصحاب الأرض وتقديم أفضل أداء له في المونديال؛ حيث يحتاج إلى تعامل نفسي خاص ومختلف مع مباراة روسيا في افتتاح المونديال وهو المحور الأهم في اللقاء بشكل يفوق الجوانب الفنية.

وتعد مباريات الافتتاح سلاحًا ذا حدين لأصحاب الأرض الذين يواجهون ضغوطاً هائلة أمام العالم كله ويتحول الأمر لعامل عكسي يؤثر بالسلب على الأداء وربما يصل إلى النتيجة؛ فيما يحتاج الأخضر للتعامل بثقة والابتعاد عن الرهبة وتقديم مباراة وفقًا لأداء اللاعبين في اللقاءات الودية والجمع بين الحذر والجرأة في آن واحد.

ويؤكد النجم التونسي أنيس بو جلبان، لاعب وسط نسور قرطاج السابق، أن مباريات الافتتاح لها طبيعة خاصة وتحتاج إلى تركيز شديد من جانب اللاعبين والمدير الفني الإسباني خوان بيتزي من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، مضيفًا: ” نصيحتي للاعبي الأخضر التعامل بثقة فهم منتخب مميز ولديهم مهارات مميزة ويحتاجون فقط لاستغلال الفرص التي تسنح لهم. ”

وتنتظر جماهير الأخضر عرضًا قويًا ومميزًا وخاصة في وجود سالم الدوسري الجناح الأيسر الموهوب والذي يعد نجم الشباك في التشكيلة الخضراء واللاعب السريع والقادر على المراوغة ونقل الهجمة بسرعات كبيرة لنصف ملعب روسيا.

ويبقى دور يحيى الشهري مهماً كجناح مميز سريع ويتميز بدقة التمرير ويتحول إلى صانع ألعاب باستمرار، ولكن الدور الأهم يبقى للقائد تيسير الجاسم الذي أبدع في لقاء ألمانيا وتنتظر منه الجماهير الكثير في مباراة روسيا لتدوير الكرة، كما أن فهد المولد ينجح بتحركاته العرضية في صناعة مساحات لزملائه بالإضافة إلى أن خبرة محمد السهلاوي مهمة في الجانب الأمامي سواء تم الدفع به كأساسي أو بديل.

ويحتاج المدرب الإسباني خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني للمنتخب، إلى تقديم خطة ذكية من خلال التوازن بين الدفاع والهجوم والاستفادة من قدرات ومهارات لاعبيه، وضرورة التركيز الشديد في منح السعودية نتيجة إيجابية وهو ما يأتي عن طريق تقسيم المباراة إلى مراحل، وعدم ترك مساحات لروسيا خاصة في نصف الساعة الأول الذي سيشهد أداءً حماسيًا من أصحاب الضيافة.

وعلى جانب آخر، يتمتع منتخب روسيا بالأداء الجماعي وربما لا يملك الروس نجمًا يخطف الأضواء ولكنه يملك منظومة تكتيكية قائمة على الأداء البدني القوي والسرعات والانضباط في أداء الأدوار الدفاعية؛ لذا يجب الحذر الشديد.