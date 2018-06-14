صحيفة هولندية تشيد بفهد المولد.. وتؤكد: ميسي الأخضر

نواف السالم(صدى):

قامت صحيفة إيلف الهولندية بالإشادة بقدرات نجم الأخضر اللاعب الشاب، فهد المولد الذي لعب على سبيل الإعارة في صفوف نادي ليفانتي الإسباني في النصف الثاني من الموسم الماضي.

وأوضحت الصحيفة الهولندية أن ” المولد ” قادر على صناعة الفارق في صفوف المنتخب السعودي بسبب قدراته التهديفية والمهارية الكبيرة، مشبهةً إياه بالنجم الأرجنتيني ” ليونيل ميسي ” قائلةً: ” فهد المولد: ميسي السعودية ” .

وكان فهد المولد صاحب هدف التأهل للمنتخب لكأس العالم في روسيا الذي تنطلق فعالياته اليوم الخميس، في شباك اليابان وهو اللاعب القادر على الحسم في الأوقات الصعبة لمنتخب بيتزي، بينما من المحتمل أن يوجد على دكة بدلاء بيتزي لمصلحة الثنائي سالم الدوسري ويحي الشهري.