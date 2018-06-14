أسعار الذهب لليوم الخميس

علي القحطاني (صدى):

بلغت أسعار الذهب، اليوم الخميس، في آخر يوم بشهر رمضان المبارك وبالتزامن مع عيدالفطر الذي تكثر به المناسبات، مبلغ 156.72 ريال لعيار 24.

وسجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 143.66 ريال، وبالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 137.13 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 117.54 ريال.

أما أسعار الذهب عيار 14 فسجلت 91.42 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 12 مبلغ 78.36 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,874 ريالًا.

كما سجلت أسعار جنيه الذهب 1,097 ريالًا، كما سجلت أسعار كيلو الذهب 156,716 ريالًا.