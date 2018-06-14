إقالة مدرب إسبانيا تطمئن البرتغال

طلال الغامدي(صدى):

قبل 24 ساعة فقط من انطلاق كأس العالم في روسيا، الذي تنطلق فعالياته اليوم الخميس، أقال الاتحاد الإسباني المدير الفني للمنتخب، جولين لوبيتيغي، بسبب إعلان ريال مدريد عن تعاقده مع لوبيتيغي كمديرًا فنيًا للفريق قبل بدء وانتهاء مشاركة المنتخب الإسباني في المونديال.

ويواجه المنتخب الإسباني نظيره البرتغالي، غدًا الجمعة؛ ومن المحتمل أن تكون الأزمات التي استشرت في المنتخب الإسباني قد طمأنت البرتغال إلى حد كبير على تأثر أداء الإسبان بها؛ فيما يريد المنتخب البرتغالي الذي فاز بأمم أوروبا 2016 في فرنسا قبل عامين، أن يضع علامته على المستوى العالمي، ويمكن أن يحسم المتأهلين عن المجموعة الثانية بعد هذه المباراة التي تقام بعد ساعات من مباراة المنتخب المغربي ونظيره الإيراني في سان بطرسبرغ.

ومن الجدير بالذكر، إنه تولى المدير الرياضي، فيرناندو هييرو، منصب المدير الفني للمنتخب الإسباني، ويجب أن يعد لاعبيه للتحدي الذي يقدمه كريستيانو رونالدو وزملائه.