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سميدوف: سنحاول التصدي لخطورة الأخضر

سميدوف: سنحاول التصدي لخطورة الأخضر
ماجد محمد(صدى):

علق لاعب وسط المنتخب الروسي ألكسندر سميدوف، على المباراة الافتتاحية بمونديال 2018 التي ستجمع فريقه مع الأخضر اليوم الخميس بالعاصمة الروسية موسكو.

وأكد ” سميدوف ” أن منتخب بلاده سيعمل ما بوسعه لتقليل امتلاك الأخضر للكرة خلال المباراة، مشيرًا إلى إمكانيات المنتخب السعودي التي امكنه من اللعب بشكل رائع.

وقال اللاعب ” شاهدنا مباريات المنتخب السعودي الودية مع ألمانيا وإيطاليا، ولديهم الفنيات والإمكانيات، التي تمكنهم اللعب بالكرة بشكل رائع، وسنحاول إيقاف هذه الخطورة في الملعب “.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 178 ] نشر منذ 1 ساعة

احس الخبر كذب او أنه جالس يطقطق،، على اساسه أنه منتخب اسبانيا،، ترقبو الفضايح هه

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