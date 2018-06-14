سميدوف: سنحاول التصدي لخطورة الأخضر

ماجد محمد(صدى):

علق لاعب وسط المنتخب الروسي ألكسندر سميدوف، على المباراة الافتتاحية بمونديال 2018 التي ستجمع فريقه مع الأخضر اليوم الخميس بالعاصمة الروسية موسكو.

وأكد ” سميدوف ” أن منتخب بلاده سيعمل ما بوسعه لتقليل امتلاك الأخضر للكرة خلال المباراة، مشيرًا إلى إمكانيات المنتخب السعودي التي امكنه من اللعب بشكل رائع.

وقال اللاعب ” شاهدنا مباريات المنتخب السعودي الودية مع ألمانيا وإيطاليا، ولديهم الفنيات والإمكانيات، التي تمكنهم اللعب بالكرة بشكل رائع، وسنحاول إيقاف هذه الخطورة في الملعب “.