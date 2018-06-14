اهتمام عالمي بلقاء الأخضر وروسيا

ماجد محمد(صدى):

ساعات قليلة وستنطلق صافرة المباراة الافتتاحية لمونديال 2018، بين روسيا ومنتخبنا الوطني، على ملعب ” لوجنيكي ” في موسكو لتكون الخطوة الأولى للأخضر؛ ليسير نحو نجاح وإنجاز جديد.

وبالنظر للحضور الجماهيري لجماهير الأخضر في شوارع روسيا على مدار اليومين الأخرين؛ من المتوقع أن تشتعل الأجواء الحماسية من مدرجات ملعب المباراة، وسط ارتفاع علم المملكة حاملًا راية التوحيد؛ ليكون رمزًا وممثلًا لما يقارب أكثر من مليار مسلم حول العالم، في أحد أهم المحافل العالمية الهامة.

ومع اقتراب انطلاق المباراة الافتتاحية وبعد أن ضرب الجماهير المؤازرة للمنتخب الوطني مثلًا حضاريًا ورائعًا في شوارع مسكو، احتل الأخضر اهتمامات الصحف العالمية التي تترقب بشغف المباراة الافتتاحية بين منتخبي روسيا والسعودية.

وقبل الانطلاق الفعلي للمونديال أصبحت الأضواء العالمية مسلطة على المملكة التي استطاعت أن تصل للمونديال بعد أداء رائع ومشرف خاصة في المباراة الأخيرة أمام ألمانيا وديًا، والتي نالت إعجاب لاعبي المنتخب الألماني الذين أكدوا على أن أداء الأخضر كان غير متوقع ويبدو أنه سيحقق نتائج إيجابية في مونديال روسيا.

وبطبيعة الحال اهتم لاعبي منتخب روسيا بالحديث عن الأخضر ولاعبيه ؛ حيث حصد سلمان الفرج وسالم الدوسري على الإشادة لما قدموه من أداء جيد في مرحلة الإعداد للمونديال.

وفي هذا السياق قال مهاجم أرسنال تولا الروسي عن الأخضر: “لقد درسناهم بشكل جيد وسندرسهم أكثر. لا أعرف الأسماء ولكن رقم 7 سلمان الفرج هو لاعب وسط جيد ولديه قدرة على الدفاع ” ، وفقًا لما نقلته وكالة فرانس 24.

وتابع : ” ” المنتخب السعودي يعتمد على الهجمات المرتدة ويلعب كرة سريعة. لقد وضعنا خطة للمباراة ولدينا العديد من الخيارات وسنرى كيف ستسير الأمور مساء الخميس ” .

و سوف تخوض المملكة اليوم افتتاح أكبر تجمع رياضي عالمي؛ وهو ما يعد مكسب جديد يُضاف إلى سجل إنجازات المملكة على مختلف المستويات والمجالات.