بعد تعرضه للإساءة لقدومه لأداء العمرة.. مواطن قطري يتوعد بمقاضاة خلايا عزمي

طلال الضوي(صدى):

على الرغم من تعنت نظام الحمدين، وقراره بعدم السماح للشعب القطري بأداء مناسك الحج والعمرة، إلا أن المملكة فتحت المجال أمام الشعب القطري الشقيق وبالفعل جاء عدد من المواطنين القطرين لأداء مناسك العمرة دون أزمات.

وطالما التصق اسم النظام القطري بالأعمال التي من شأنها الإساءة، والتعدي على الحقوق، مع مواصلة خلايا عزمي بشارة الإلكترونية لبث سمومها عبر منصة ” تويتر ” ، التي أعطت لنفسها الحق في أن تحلل وتحرم كيفما تشاء وتضع فتاوى جديدة لتحث القطريين على عدم أداء العمرة إلا من خلال خطوط طيران قطر فقط أو من خلال الحدود المغلقة، لتشديد الخناق على الشعب.

وتعرض مواطن قطري إلى السب، والهجوم اللاذع على مواقع التواصل،بسبب قدومه إلى المملكة لأداء العمرة في شهر رمضان، تعرض من قبل خلايا عزمي بشارة.

وظهر المواطن ويدعى ” علي المهندي ” في مقطع فيديو نشره حساب ” الردع السعودي ” ، اليوم الخميس، مستنكرًا الهجوم الذي تعرض إليه، متوعدًا بمقاضاة كل من أساء إليه وشهر به.