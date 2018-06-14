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ولي العهد يغادر إلى روسيا لحضور افتتاح بطولة كأس العالم

ولي العهد يغادر إلى روسيا لحضور افتتاح بطولة كأس العالم
عادل الحربي(صدى):

استجاب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، للدعوة المقدمة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة جمهورية روسيا ولقاءه وحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم الحادية والعشرين ومباراة المنتخب السعودي ونظيره الروسي.

وغادر ولي العهد ، اليوم الخميس إلى جمهورية روسيا الاتحادية، حفظ الله سموه في سفره وإقامته.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 48466 ] نشر منذ 2 ساعتين

حفظه الله في الذهاب والإياب ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 70 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يحفظه في حله وترحاله يارب

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