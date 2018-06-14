في ختمة الحرم.. السديس: ” اللهم أصلح وسائل الإعلام واحفظنا من قنوات التضليل “

نايف السالم(صدى):

دعا إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، في ختمة القرآن الكريم بالمسجد الحرام، بإصلاح مناهج التعليم، ووسائل الإعلام.

وقال السديس في دعاءه : ” اللهم اصلح مناهج التعليم ووسائل الإعلام ..واحفظنا من قنوات التضليل، والفتنة ومواقع الشائعات المغرضة ..اللهم سخر الإعلام لخدمة الإسلام اللهم وفق الإعلاميين لنصرة المسلمين ” .

كان أكثر من مليوني مصل شهدوا ختمة القرآن الكريم في المسجد الحرام بليلة 29 رمضان