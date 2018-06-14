بالصور..تعرف على تشكيلة الأخضر في كأس العالم 1994

نواف السالم (صدى):

أظهرت صور نشرها حساب ” ذاكرة الماضي الجميل ” ، الأجواء الحماسية، في مباريات الأخضر بكأس العالم 1994 م.

وضمت تشكيلة الأخضر حينها كل من :

محمد الدعيع ،وحسين الصادق ،وابراهيم الحلوة، في حراسة المرمى.

وفي الدفاع : عبدالله صالح ومحمد الخليوي وأحمد جميل ومحمد عبدالجواد وعبدالله سليمان وصالح الداوود وعواد العنزي وياسر الطائفي وأحمد القرني.

وفي الوسط : خالد مسعد وفؤاد أنور وفهد الهريفي وطلال الجبرين وحمزه صالح وسعيد العويران..

وفي الهجوم : سامي الجابر وماجد عبدالله وفهد الغشيان وفهد المهلل وحمزه ادريس.

وتفصلنا ساعات قليلة عن إنطلاق مونديال روسيا 2018، وينافس فيه الأخضر في المجموعة الأولى كل من روسيا، ومصر، وأوروجواي.

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