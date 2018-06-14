ولي العهد يوجه بتخصيص 50 ألف ريال لأسر الشهداء والمصابين من منسوبي الداخلية

عادل الحربي(صدى):

وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله- ، بتخصيص هدايا عينية ومبلغ خمسين ألف ريال لكل أسرة من أسر الشهداء والمفقودين والمحتجزين والمصابين بعجز كلي من منسوبي القطاعات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية.

وبهذه المناسبة، رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، أصالة عن نفسه ونيابة عن أسر شهداء الواجب والمصابين بعجز كلي من رجال الأمن، أسمى آيات الشكر والامتنان لسمو ولي العهد – رعاه الله – على التوجيه الكريم، مؤكداً اعتزاز منسوبي الوزارة وقطاعاتها كافة بهذه اللفتة الكريمة، مشيراً إلى أن مبادرة سمو ولي العهد تعد تأكيداً على الاهتمام البالغ الذي توليه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمين لأسر شهداء الواجب.