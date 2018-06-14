ولي العهد يوجه بتخصيص 50 ألف ريال لأسر الشهداء والمصابين من منسوبي الداخلية
وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله- ، بتخصيص هدايا عينية ومبلغ خمسين ألف ريال لكل أسرة من أسر الشهداء والمفقودين والمحتجزين والمصابين بعجز كلي من منسوبي القطاعات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية.
وبهذه المناسبة، رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، أصالة عن نفسه ونيابة عن أسر شهداء الواجب والمصابين بعجز كلي من رجال الأمن، أسمى آيات الشكر والامتنان لسمو ولي العهد – رعاه الله – على التوجيه الكريم، مؤكداً اعتزاز منسوبي الوزارة وقطاعاتها كافة بهذه اللفتة الكريمة، مشيراً إلى أن مبادرة سمو ولي العهد تعد تأكيداً على الاهتمام البالغ الذي توليه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمين لأسر شهداء الواجب.
الابهاوي[ عدد التعليقات: 348 ] نشر منذ 51 دقيقة
جدة
بيان من الديوان الملكي :
استجابة للدعوة المقدمة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، من فخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة جمهورية روسيا الاتحادية ولقاء فخامته وحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم الحادية والعشرين ومباراة المنتخب السعودي ونظيره الروسي، ولصدور توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – بذلك غادر سموه – بحفظ الله تعالى – هذا اليوم 30 / 9 / 1439هـ الموافق 14 / 6 / 2018م إلى جمهورية روسيا الاتحادية. حفظ الله سموه في سفره وإقامته
مواطن[ عدد التعليقات: 68 ] نشر منذ 47 دقيقة
الله يعطيه الصحة والعافيه ويوفقه ويسدد خطاه وجه السعد والخير.