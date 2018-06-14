بالفيديو..الجابر يسترجع ذكرياته مع الأخضر بمشاركته في 4 نسخ من كأس العالم

ماجد محمد(صدى):

تحدث رئيس نادي الهلال سامي الجابر عن مشواره في كأس العالم ، موضحًا سبب دخوله للمستشفى بعد الخسارة من ألمانيا في 2006 .

واسترجع الجابر في حواره لبرنامج ” صدى الملاعب ” ، ذكرياته مع الأخضر في مشاركته بـ 4 نسخ من كأس العالم أعوام 1994، 1998، 2002، 2006.

وقال الجابر في حواره: ” أعتبر مشاركتي في كأس أرجاء العـالم 2006 الذي أقيم في ألمانيا هو خير تتويج لمسيرتي بالملاعب ومن وجهة نظري “.

وأضاف : ” كانت لحظة تسجيلي هدفًا في مرمى المنتخب التونسي من أهم اللحظات في حياتي، لأنني شاهدت لقطات مسيرتي تمر أمامي “.

وعن إجراءه عملية الزائدة ،أرجع الجابر السبب إلى ” ثمانية ” ألمانيا ، مؤكدًا أن الخسارة كانت سبب كبير في إجراءه عملية الزائدة ، قائلا : ” لم أتحمل تلك الخسارة الكبيرة، كانت من أسوأ اللحظات “.