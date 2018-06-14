بالفيديو..الجابر يسترجع ذكرياته مع الأخضر بمشاركته في 4 نسخ من كأس العالم
تحدث رئيس نادي الهلال سامي الجابر عن مشواره في كأس العالم ، موضحًا سبب دخوله للمستشفى بعد الخسارة من ألمانيا في 2006 .
واسترجع الجابر في حواره لبرنامج ” صدى الملاعب ” ، ذكرياته مع الأخضر في مشاركته بـ 4 نسخ من كأس العالم أعوام 1994، 1998، 2002، 2006.
وقال الجابر في حواره: ” أعتبر مشاركتي في كأس أرجاء العـالم 2006 الذي أقيم في ألمانيا هو خير تتويج لمسيرتي بالملاعب ومن وجهة نظري “.
وأضاف : ” كانت لحظة تسجيلي هدفًا في مرمى المنتخب التونسي من أهم اللحظات في حياتي، لأنني شاهدت لقطات مسيرتي تمر أمامي “.
وعن إجراءه عملية الزائدة ،أرجع الجابر السبب إلى ” ثمانية ” ألمانيا ، مؤكدًا أن الخسارة كانت سبب كبير في إجراءه عملية الزائدة ، قائلا : ” لم أتحمل تلك الخسارة الكبيرة، كانت من أسوأ اللحظات “.
لقا مع رئيس نادي الهلال “سامي الجابر” الذي تحدث فيه عن مشواره في كأس العالم
وسبب دخوله للمستشفى بعد الخسارة من ألمانيا في 2006 #اصداء_العالم pic.twitter.com/1cplZULraA
— صدى الملاعب (@sadaalmalaeb) ١٣ يونيو ٢٠١٨
أهلاوي نصراوي[ عدد التعليقات: 844 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب
عارفين انة اكثر واحد سنتر في كأس العالم
(((((سنتر الشبحة))))
زائر[ عدد التعليقات: 491 ] نشر منذ 1 ساعة
حيوووا ملك السناتر ههههههههههه
الابهاوي[ عدد التعليقات: 347 ] نشر منذ 1 ساعة
ماهو وقته الكاتب محمد
تبي تسبب عنصريه وعندنا اليوم مباره
على فكره وقت سامي شوعي كان وقت بلا مهارات
وفرق ضعيفه
الآن فن وخطط مدروسة
بعدين اللي طلعك اخوك المعلق إبراهيم الجابر
أذكر مره الكره مع الثنيان
وهو يصيح بسمك طول المباراه
يعني بصوت خذوهم