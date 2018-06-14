وزير الداخلية يشارك قادة أمن العمرة الإفطار بجوار المسجد الحرام

حمودى العنزي(صدى):

نقل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، لرجال الأمن المشاركين في خدمة ضيوف بيت الله الحرام من المعتمرين والزوار.

جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم لقادة أمن العمرة، وذلك بمقر الأمن العام بجوار المسجد الحرام في مكة المكرمة.

وعقب الاستقبال استمع سموه لشرح موجز عن خطط تفويج المعتمرين والآلية المتبعة لتنظيم دخول وخروج المعتمرين للمسجد الحرام وساحاته والمصليات المحيطة به وطرق التعامل مع الكثافة البشرية، ثم شارك سمو وزير الداخلية رجال الأمن وجبة الإفطار.

حضر الاستقبال نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، وقائد قوات أمن العمرة الفريق أول ركن خالد قرار الحربي، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا.