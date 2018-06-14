بالفيديو..قبل ساعات من إنطلاق المونديال..الساحة الحمراء بروسيا تتحول للأخضر

نواف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، الحماس المسيطر على جماهير الأخضر في ” موسكو ” العاصمة الروسية، قبيل ساعات من إنطلاق مونديال روسيا 2018.

وأوضح المقطع شوارع روسيا التي اكتظت بالجماهير المشجعة للمنتخب ،متحولة من اللون الأحمر إلى الأخضر حيث أعلام المملكة المرفرفة، في لافتة وطنية رائعة، ومبهجة، لمؤازرة الأخضر.

وينافس الأخضر في المجموعة الأولى بالمونديال كل من روسيا، ومصر، وأوروجواي.

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