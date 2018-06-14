أم تعاقب طفلتيها المشاغبتين في سوبر ماركت بطريقة ذكية

متابعات (صدى):

ابتكرت امرأة بريطانية تٌدعى ” لويس بالي ، 35 عاماً ” ، طريقة جديدة لعقاب طفلتيها ” أليسا 6 سنوات وإيبوني 7 سنوات ” على سلوكهما السيئ في السوبر ماركت.

حيث عاقبت لويس ، الطفلتين ، عندما تسببتا في حالة من الفوضي والضجيج داخل متجر تيسكو، بإرغامهما على الجلوس على الأرض، في منتصف قسم الخضراوات، ورأسيهما إلى الأسفل.

وقالت لويس في تعليقها على صورة لطفلتيها أثناء العقاب ، إنها ستعيد الكرّة، في كل مرة تكون فيها مشغولة بالتسوق، وتحتاج إلى الحفاظ على هدوء الطفلتين، حيث لن تجرؤا على إساءة التصرف في حال علمتا أن جميع المتسوقين سيشاهدونهما وهما جالستين على الأرض.

وأضافت ، لا أكترث بعمر ابنتيّ، يجب أن تتعلما كيف تحسنان التصرف في الأماكن العامة، وتتوقفان عن العبث وإحداث الفوضى. كان هناك بعض المتسوقين يرمقونني بنظرات غريبة، لكنني لا أكترث برأي الآخرين .

وتستخدم لويس هذه الطريقة عادة في المنزل، حيث ترغم الطفلتين على الجلوس فوق السلالم، والتحديق إلى الأسفل كلما أساءتا التصرف.