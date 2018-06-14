تعرف على تشكيلة الأخضر في مباراة روسيا

نواف السالم(صدى):

كشفت بعض الأنباء المسربة لإحدى الصحف الرياضية، اليوم الخميس، عن التشكيلة الأساسية التي سيلعب بها الأخضر لقاء الغد مع نظيره المستضيف، في المباراة الإفتتاحية لبطولة كأس العالم لعام 2018، والتي ستقام على ملعب ” لوزنيكي”.

وتوقعت تلك المعلومات، بأن تشكيلة لاعبي المنتخب الوطني تتضمن الأسماء الأتية ” عبدالله المعيوف، ياسر الشهراني، عمر هوساوي، أسامة هوساوي، محمد البريك، عبدالله عطيف، سلمان الفرج، تيسير الجاسم ، سالم الدوسري، يحيى الشهري، محمد السهلاوي.

ويعتبر المنتخب الوطني لكرة القدم الذي يخوض أولى مباراة مونديال روسيا 2018 أول منتخب عربي وآسيوي يخوض مباراة افتتاح بطولة كأس العالم على مدى تاريخ البطولة الذي يعود إلى عام 1930م.