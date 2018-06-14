بالفيديو.. نهاية مروعة لفتاة حاول لصان سرقة حقيبتها

هانوي(صدى):

وثقت كاميرا مراقبة بأحد الطرق السريعة بفيتنام ، لحظة تعرض فتاة لحادث سير مروع عندما حاول لصان سرقة حقيبتها أثناء قيادتها درجاتها النارية .

وأظهر مقطع الفيديو ، الفتاة وهي تقود دراجتها النارية وفجأة اقتربت منها دراجة أخرى يستقلها شخصان، حيث حاول أحدهما سرقة حقيبتها وعندما حاولت سحبها من يده فقدت السيطرة على عجلة القيادة وسقطت بطريقة مروعة على الطريق.

واسفر الحادث عن إصابة الفتاة بجروح خطيرة ونقلت على الفور إلى مستشفى دونغ ناي العام، لتلقي العلاج.

https://www.liveleak.com/view?t=kU4Ek_1528787884