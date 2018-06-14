تعيين أول 3 طاهيات بمجمع الملك عبد الله الطبي

علي القحطانى (صدى):

بادر مجمع الملك عبدالله الطبي، في كسر احتكار الرجال لمجال الطهي في المستشفيات الحكومية، وذلك عن طريق تمكين المرأة من العمل بإعداد وتحضير الوجبات الغذائية الصحية للمرضى، وعدم قصر المجال على الرجال.

يأتي ذلك تعزيزًا لدور المرأة السعودية في تحقيق رؤية 2030، وتمكينها من العمل في كافة المجالات الوظيفية الحكومية.

وجاء تطبيق النظام الفندقي ومنح الفرصة للمريض باختيار وجبته الغذائية المفضلة بشكل يومي، والذي يعمل بالنظام الإلكتروني في قياس رضا المريض بخدمات التغذية، تماشيًا مع رؤية وزارة الصحة في تحقيق أحد أهدافها برفع مستوى رضا المريض.

قال ” مدير إدارة التغذية ” بالمجمع الطبي، إن تمكين المرأة السعودية في مجال الضيافة والفندقة وتعيينها على وظيفة طاهية يعد إبرازًا لدورها في رؤية المملكة 2030 ونجاحًا أساسيًّا لمشروع تحسين الوجبات الغذائية للمرضى الذي أطلقته أخيرًا الإدارة العامة للتغذية بوزارة الصحة، مشيرًا إلى أنه يجري عمل التجهيزات بإنشاء غرف ضيافة في كل دور من أدوار التنويم العادية تعمل على مدار الساعة لخدمة المريض ومرافقه.

فيما أوضح ” المدير التنفيذي ” لمجمع الملك عبدالله الطبي، أن إدارة التغذية تعمل على تطوير النظام الغذائي الصحي بتوظيف أول 3 طاهيات سعوديات يعملنّ في المطبخ الرئيسي للمجمع الطبي لإعداد طعام المرضى، وبما يتناسب مع خطة العلاج التغذوية لحالة المريض الصحية سعياً في تحقيق أفضل المعايير في الأداء والجودة.

فيما أشاد منسق التغذية بمنطقة مكة المكرمة ومدير إدارة التغذية بصحة جدة إبراهيم منصور، بهذه الخطوة والإنجازات من خلال توظيف شابات سعوديات لإعداد وتحضير طعام المرضى وتطبيق نظام الضيافة الفندقية في المستشفيات الحكومية.

وأشار إلى ضرورة رفع مستوى رضا المريض لخدمات التغذية المقدمة بمستشفيات صحة جدة، تطبيقًا لمبادرة مشروع تحسين الوجبات المعتمد من قبل الإدارة العامة للتغذية بوزارة الصحة.