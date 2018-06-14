بالفيديو .. ” بي أن سبورت ” تعرض سيدات عراه بوقت صلاة التراويح

نايف السالم(صدى):

أثارت شبكة ” بي إن سبورت ” القطرية، مشاعر السخط لدى عدد كبير من المشتركين في الوطن العربي.

جاء ذلك عقب تعمدها بث حلقات المصارعة الحرة، في نفس توقيت أداء صلاة التراويح بمكة المكرمة، مما استشعره المواطنين بعدم مراعاة الشبكة لحرمة الشهر المبارك.

الأمرالذي أدي إلي امتناع عددًا من مشتركيها تجديد اشتراكهم بالشبكة عقب هذا التصرف الاستفزازي.