بالفيديو .. ” بي أن سبورت ” تعرض سيدات عراه بوقت صلاة التراويح
أثارت شبكة ” بي إن سبورت ” القطرية، مشاعر السخط لدى عدد كبير من المشتركين في الوطن العربي.
جاء ذلك عقب تعمدها بث حلقات المصارعة الحرة، في نفس توقيت أداء صلاة التراويح بمكة المكرمة، مما استشعره المواطنين بعدم مراعاة الشبكة لحرمة الشهر المبارك.
الأمرالذي أدي إلي امتناع عددًا من مشتركيها تجديد اشتراكهم بالشبكة عقب هذا التصرف الاستفزازي.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 48451 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, لا .. وبعد ينسبون العيب لغيرهم ، وهم اهل العيب ومنبعه ,, عيب ديني وعيب اخلاقي ,,
,, يذكرني بمقولة // وجه ابن فهره ، يكذب ويقابل ,,
,, حسبنا الله ونعم الوكيل ,,
كجمغلو[ عدد التعليقات: 10408 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
قطر هي العاهرة التي تتحدث عن الشرف