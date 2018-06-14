الأخضر يختتم تدريباته لمواجهة روسيا غداً في كأس العالم.. وآل الشيخ يجتمع باللاعبين

واس(صدى):

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تحضيراته للمواجهة الافتتاحية لنهائيات كأس العالم 2018 التي ستجمعه غداً مع المنتخب الروسي المستضيف على ملعب لوجينيكي في العاصمة الروسية موسكو ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى للبطولة.

وأجرى الأخضر اليوم تدريبه تحت إشراف معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ الذي اجتمع مع اللاعبين، وطالبهم ببذل أقصى جهودهم لتحقيق التطلعات، مؤكداً أن الجميع واثق بقدراتهم وإمكانياتهم، وأن الفرصة مواتية أمامهم لكتابة تاريخ جديد للكرة السعودية.

بعد ذلك انطلقت تدريبات المنتخب بقيادة المدرب خوان بيتري بتمارين الإحماء، ثم تمارين الكرات العرضية والتهديف على المرمى في حالتي الدفاع والهجوم، بعدها تم تطبيق عدد من الجمل التكتيكية بدون كرة للاعبين الذين سيشاركون غدًا بصورة رئيسة، عقب ذلك تم إجراء تمارين الإطالة.