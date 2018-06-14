ضبط مقيم يروج ” التنباك ” بالأفلاج

علي القحطاني(صدى):

تمكنت بلدية الأفلاج، اليوم الأربعاء، من ضبط عامل تموينات يقوم ببيع مادة التنباك المحظورة.

وكانت فرق صحة البيئة ببلدية الأفلاج، قد كثفت جولاتها الميدانية على المحال التجارية، ونجحت في ضبط كمية كبيرة ثانية من مادة التبغ ” التنباك ” ، الذي يصنع محليًّا بأيدي بعض العمالة الوافدة.

وأوضحت ” البلدية ” ، أن المخالفين وضعوا ” التنباك ” في أكياس صغيرة، بعيدًا عن عين الرقيب؛ ليتم لبيعها أيام العيد، ولكن يقظة فرق البلدية كانت له بالمرصاد حيث تم ضبطه وتطبيق أقصى العقوبات بحقه.

ومن جانبه أكد ” فهد العجالين ” مسؤول العلاقات العامة والإعلام ببلدية الأفلاج، أن فرق التفتيش بصحة البيئة تمكنت خلال جولاتها في ضبط مادة التبغ ” التنباك ” في أحد المحلات التجارية بالمحافظة وتمت مصادرتها وإتلافها وتطبيق أقصى الإجراءات النظامية ولائحة الغرامات بحقه.

الجدير بالذكر أن هذه الحادثة الثانية خلال أسبوع والتي نجحت فيها بلدية الأفلاج بضبط عمالة آسيوية تبيع التنباك داخل المحلات التجارية.